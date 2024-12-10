В Татарстане корпоративные клиенты могут заранее записаться в 126 офисов Сбера

У представителей бизнеса и предпринимателей появилась возможность спланировать визит в офис Сбера. Теперь они, как и частные клиенты банка, могут заранее записаться в удобный офис на определенное время в приложении СберБанк Онлайн. Услуга доступна более чем в 120 отделениях по всему Татарстану.

В офисах Сбера корпоративные клиенты могут получить более 100 видов услуг. Среди них есть и те, которые по законодательству требуют обязательной очной идентификации со стороны банка. Например, именно в офисе можно зарегистрировать бизнес и тут же открыть счет, снять наличные с бизнес-карты свыше лимита, провести операции с векселями и так далее.

Чтобы записаться на визит, в СберБанк Онлайн нужно указать желаемый для посещения офис, нажать кнопку «Записаться», далее выбрать «Бизнес» и операцию, которую необходимо совершить в офисе, а также день и время. После этого в приложении сформируется четырехзначный код бронирования, который нужно будет ввести на терминале электронной очереди в офисе в разделе «Я записывался». Клиента пригласят в первое освободившееся окно.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.