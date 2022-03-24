В Татарстане коронавирусом заболели еще 287 человек

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заболели 287 человек, среди них госпитализированных 43 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Уточняется, что среди заболевших 47 детей.

В Казани выявили наибольшее количество заболевших — 69 человек, в Альметьевском районе — 66, Набережных Челнах — 30. Больные Covid-19 выявлены в 33 муниципалитетах региона.

На 24 марта в республике зарегистрировали 135 300 случаев Covid-19 с начала пандемии. За весь период выздоровели 123 297 человек, в том числе 921 за минувшие сутки.

Вакцинацию прошли 2 492 684 татарстанца (прирост 1 261), из них 1 926 021 сделал вторую прививку. Повторно вакцинировали 275 967 человек.