В Татарстане коронавирусом заболели еще 263 человека
За последние сутки 263 татарстанца заболели новой коронавирусной инфекцией. Пять человек заразились, будучи за пределами республики, остальные все контактные.
«93 человека госпитализировано, 170 получают лечение на дому», – говорится в сообщении Минздрава РТ.
На Казань приходится 144 Covid-случаев, на Челны – 28. Среди районов больше всего заболевших выявили в Чистопольском (18), Нижнекамском (12), а также Пестречинском (9) муниципалитетах.
Всего с начала пандемии заболели 35 794 человека, выздоровели 28 879 человек, в том числе 486 за минувшие сутки.