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Ру Тат
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Здоровье
21 ноября 2021  15:01

В Татарстане коронавирусом заболели еще 263 человека

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За последние сутки 263 татарстанца заболели новой коронавирусной инфекцией. Пять человек заразились, будучи за пределами республики, остальные все контактные.

«93 человека госпитализировано, 170 получают лечение на дому», – говорится в сообщении Минздрава РТ.

На Казань приходится 144 Covid-случаев, на Челны – 28. Среди районов больше всего заболевших выявили в Чистопольском (18), Нижнекамском (12), а также Пестречинском (9) муниципалитетах.

Всего с начала пандемии заболели 35 794 человека, выздоровели 28 879 человек, в том числе 486 за минувшие сутки.

#Коронавирус
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