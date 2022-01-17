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Ру Тат
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Здоровье
17 января 2022  13:12

В Татарстане коронавирусом заболели еще 113 человек

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В Республике Татарстан за минувшие сутки зарегистрировали 113 новых случаев Covid-19, из которых 5 — завозные, остальные контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«27 человек госпитализировано, 86 получают лечение на дому», — уточняют в ведомстве.

Больше всего заболевших выявили в Казани — 65 человек и Набережных Челнах — 13, в Елабужском — 6, Зеленодольском, Лениногорском — 4, в Мензелинском — 3. Всего инфицированные выявлены в 21 муниципалитете региона.

Таким образом, на 17 января в Татарстане зарегистрировано 44 411 случаев Covid-19 c начала пандемии.

За весь период выздоровело 37 658 человек, в том числе 19 за минувшие сутки. 

Вакцинировались 2 321 570 человек (прирост 2 485), из них 1 870 126 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошел 154 771 человек.

#коронавирус
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