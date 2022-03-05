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Ру Тат
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Здоровье
5 марта 2022  13:55

В Татарстане коронавирусом заболели еще 1 403 человека

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В Татарстане выявили еще 1 403 случая коронавируса, 144 человека были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет — 237 человек», — сказано в сообщении ведомства. 

Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани (574), Набережных Челнах (161), Альметьевском (115) и Зеленодольском (61) районах. 

Всего в республике с начала пандемии заразились Covid-19 более 124,4 тыс. человек, выздоровели 96,1 тыс., включая 2 158 за последние сутки. 

Вакцинацию прошли 2 469 215 человек, более 1,9 млн получили оба компонента препарата. 256,4 тыс. человек ревакцинировались.

#коронавирус
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