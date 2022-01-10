В Татарстане коронавирусом заболели 99 человек

За последние сутки в Татарстане заболели коронавирусом 99 человек, два жителя республики подхватили инфекцию, будучи за пределами региона. Все остальные случаи контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«38 человек госпитализировано, 61 получает лечение на дому», — сообщает пресс-служба ведомства.

Большая часть новых случаев заболевания зарегистрирована в Казани — 61 человек, в Набережных Челнах выявили пять заболевших. Среди районов больше всего ковид-случаев зарегистрировано в Тюлячинском (5), по четыре — в Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии в республике заболели Covid-19 43,6 тыс. человек, выздоровели 36,8 тыс.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано пять летальных исходов — среди них одна женщина 1938 года рождения и четверо мужчин, родившихся в 1941, 1950, 1953, 1971 годах.

Вакцинацию прошли почти 2,3 млн человек, из них 1,8 млн получили оба компонента препарата. 139,8 тыс. татарстанцев вакцинировались повторно.