В Татарстане коронавирусом заболели 97 человек

В Татарстане выявили 97 новых случаев коронавируса, все контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«36 человек госпитализировано, 61 получает лечение на дому», — говорится в сообщении.

Около половины заболевших приходится на столицу республики (45). 11 инфицированных зафиксировали в Набережных Челнах, восемь — в Альметьевском районе РТ.

С начала пандемии коронавирусом заболели более 41,7 тыс. татарстанцев, выздоровели 34,9 тыс., включая 167 за последние сутки.

Вакцинацию от коронавируса прошли 2,2 млн человек, 1,8 млн из них получили оба компонента.