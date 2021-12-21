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Ру Тат
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Здоровье
21 декабря 2021  12:17

В Татарстане коронавирусом заболели 97 человек

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В Татарстане выявили 97 новых случаев коронавируса, все контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«36 человек госпитализировано, 61 получает лечение на дому», — говорится в сообщении. 

Около половины заболевших приходится на столицу республики (45). 11 инфицированных зафиксировали в Набережных Челнах, восемь — в Альметьевском районе РТ. 

С начала пандемии коронавирусом заболели более 41,7 тыс. татарстанцев, выздоровели 34,9 тыс., включая 167 за последние сутки. 

Вакцинацию от коронавируса прошли 2,2 млн человек, 1,8 млн из них получили оба компонента.

#коронавирус
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