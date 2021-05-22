В Татарстане коронавирусом заболел еще 31 человек

В Татарстане зарегистрирован 31 новый случай COVID-19, из них 1 — завозной, 30 — контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«14 человек госпитализированы, 17 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.

В Казани, как и в Лениногорском районе, заболели 7 человек, в Набережных Челнах — 5, в Нижнекамском районе - 2 случая заболевания.

В Азнакаевском, Алькеевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском, Мензелинском и Муслюмовском районах — по 1 случаю заболевания.

На 22 мая в Татарстане зарегистрирован 21 201 случай Covid-19. Выздоровело за весь период 18 170 человек, в том числе 74 за минувшие сутки. Всего в республике провакцинировано 321 574 человека, из них 225 368 получили вторую прививку.