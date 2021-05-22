news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 мая 2021  11:52
Розалия Хайруллина

В Татарстане коронавирусом заболел еще 31 человек

news_top_970_100

В Татарстане зарегистрирован 31 новый случай COVID-19, из них 1 — завозной, 30 — контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«14 человек госпитализированы, 17 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.

В Казани, как и в Лениногорском районе, заболели 7 человек, в Набережных Челнах — 5, в Нижнекамском районе -  2 случая заболевания. 

В Азнакаевском, Алькеевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском, Мензелинском и Муслюмовском районах — по 1 случаю заболевания. 

На 22 мая в Татарстане зарегистрирован 21 201 случай Covid-19. Выздоровело за весь период 18 170 человек, в том числе 74 за минувшие сутки. Всего в республике провакцинировано 321 574 человека, из них 225 368 получили вторую прививку.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное