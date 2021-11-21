В Татарстане коронавирус унес жизни еще 13 человек

Коронавирусная инфекция в Татарстане стала причиной смерти 13 человек за минувшие сутки.

Среди них восемь мужчин (1939, 1966, 1957, 1951, 1941, 1942, 1950 и 1957 годов рождения) и пять женщин (1960, 1992, 1930, 1947 и 1960 годов рождения).

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отметили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Всего количество жертв пандемии в РТ увеличилось до 1177.