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Здоровье
21 ноября 2021  18:33

В Татарстане коронавирус унес жизни еще 13 человек

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Коронавирусная инфекция в Татарстане стала причиной смерти 13 человек за минувшие сутки.

Среди них восемь мужчин (1939, 1966, 1957, 1951, 1941, 1942, 1950 и 1957 годов рождения) и пять женщин (1960, 1992, 1930, 1947 и 1960 годов рождения).

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отметили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Всего количество жертв пандемии в РТ увеличилось до 1177.

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