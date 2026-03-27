В Татарстане контракт с Минобороны РФ чаще стали подписывать молодые люди. Об этом «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«Портрет кандидата на службу по контракту изменился благодаря новому роду войск. Если раньше возраст военнослужащего начинался от 30 лет, то сейчас заметно снизился. Заключать контракт стали более молодые люди – начиная от двадцати лет. Кандидаты стали моложе и эрудированнее. Они отмечают, что служба в Войсках беспилотных систем – это получение востребованной и интересной специальности, которая пригодится и в Вооруженных Силах, и на гражданской службе. В любых частных охранных организациях, где требуется большой охват территории, в сельском хозяйстве, везде сейчас используют БПЛА», – сказал он.

Напомним, что с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, открыта отдельная горячая линия, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку «4». Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Подробный материал о том, кого возьмут в Войска беспилотных систем и как будут проходить обучение и служба, читайте по ссылке.