В Татарстане коллективный иммунитет к Covid-19 снизился до 10%

Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Татарстане продолжает снижаться. Об этом в прямом эфире рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Коллективный иммунитет у нас снижается, сегодня он достигает чуть более 10%», – отметил он.

Замминистра добавил, что актуальность коронавирусного вопроса уходит, однако люди продолжают болеть. Он напомнил, что эффективным методом защиты от тяжелого течения инфекции является вакцинация.