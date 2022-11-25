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Ру Тат
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Здоровье
25 ноября 2022  09:18
Эвелина Киселёва

В Татарстане коллективный иммунитет к Covid-19 снизился до 10%

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Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Татарстане продолжает снижаться. Об этом в прямом эфире рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Коллективный иммунитет у нас снижается, сегодня он достигает чуть более 10%», – отметил он.

Замминистра добавил, что актуальность коронавирусного вопроса уходит, однако люди продолжают болеть. Он напомнил, что эффективным методом защиты от тяжелого течения инфекции является вакцинация.

#коронавирус #вакцинация #Иммунитет
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