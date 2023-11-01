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В Татарстане увеличилось количество мужчин, подписывающих контракт с Минобороны РФ
Число мужчин, осознанно идущих на военную службу по контракту, увеличилось. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.
«Если раньше мы говорили, что портрет нашего военнослужащего по контракту – это 30 — 40 лет и более, то сейчас кандидаты моложе. Например, есть ребята, которые прошли срочную службу и сразу после нее отправились служить по контракту, а есть те, которые не проходя срочной службы, сразу подписали контракт. Служить по контракту идут и женщины», – сказал Рустам Сафиуллин.
По его словам, в обществе спецоперация и все, что с ней связано, сегодня воспринимается гораздо спокойнее. Если раньше у людей был страх неизвестности, то сейчас информация с передовой поступает оперативно и этой проблемы нет.
«Одним из стимулирующих факторов для увеличения числа контрактников является и то, что Казань платит 200 тысяч рублей. Плюс выплаты от правительства, спонсоров и предприятий, активная работа идет и в информационном поле. Мужчины принимают решение осознанно, многих зовут товарищи. Конечно, такому человеку будет комфортнее служить в одном отделении с другом и земляком», – сказал он.
По словам Сафиуллина, если раньше в пункт отбора для подписания контракта ежесуточно обращались 30 — 40 человек, то сейчас каждые два дня служить отправляются от 107 до 122 человек.
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