В Татарстане количество выданных автокредитов в III квартале снизилось почти на 20%

В третьем квартале 2021 года в Татарстане было выдано 11,4 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что на 19,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе-июле прошлого года было оформлено 14,2 тыс. автокредитов.

В то же время Татарстан вошел в число регионов, в которых было оформлено самое большее количество автокредитов.

В целом по стране в третьем квартале 2021 года количество выданных автокредитов на новые и подержанные уменьшилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В числе лидеров по оформлению автокредитов — Московская область (16,5 тыс.) и Краснодарский край (12,5 тыс.).

Выдача кредитов на новые автомобили с начала 2021 года выросла на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты связывают это с последствиями «карантинных» мероприятий 2-го квартала прошлого года, когда было оформлено наименьшее количество всех видов кредитов.