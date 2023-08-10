В Татарстане количество вакансий в сфере строительства за год выросло на 27%

За прошедший год количество предложений в сфере строительства Татарстана увеличилось на 27%. При этом число резюме сократилось на 7%. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

По их словам, в списке востребованных позиций за август — инженеры ПТО, сметчики, проектировщики и различные квалифицированные рабочие.

Отмечается, что за год зарплатные предложения работодателей в номинальном выражении выросли на 5,9%. В топ-3 высокооплачиваемых вакансий августа вошли машинист экскаватора из Казани — работодатель готов платить от 130 тыс. рублей, электрогазосварщик из Нижнекамска (от 120 до 170 тыс. рублей) и инженер ПТО из Нижнекамска (от 120 тыс.).