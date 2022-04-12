В Татарстане количество участников «Тотального диктанта» выросло до 24,5 тыс. человек

В этом году количество участников международной акции «Тотальный диктант» в Татарстане, которая прошла 9 апреля, увеличилось до 24 454 человека. Для сравнения: в 2021-м диктант написали около 19,8 тыс. человек.

«В республике наблюдается значительный интерес к этой акции, растет количество ее участников, — рассказал региональный координатор акции Вячеслав Шаталов. — В Республике Татарстан для написания диктанта была организована работа 1 258 площадок во всех 45 муниципальных районах и городских округах (из них в Казани 200 площадок)».

Фото: архив «Татар-информа»

По словам Шаталова, средний возраст участников составил 25 лет. Всего в Казани диктант написали 5 699, в районах РТ — 18 755 человек.

В этом году автором текста стала русская писательница, поэтесса Марина Степнова — специально для акции она написала рассказ о жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью.

Всего в этом году акция прошла в 108 странах мира, а участниками стали более 780 тыс. человек, из них 101 тыс. человек написали диктант на очных площадках. Более 2,8 тыс. иностранцев написали упрощенный вариант диктанта на специально организованных площадках TRUD.

Председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровска назвала ошибки, чаще всего встречающиеся в работах участников акции.

«Типичными ошибками являются неправильное выделение причастных и деепричастных оборотов, написание безударных гласных в корне слова. Несмотря на то, что организаторы обратили внимание зрителей на использование дефиса и написание отдельных слов, участники все равно допустили в них ошибки. Многие не знают, как пишется предлог „из-под“, слова „лампадка“, „подоконник“ и другие», — рассказала Александровска.

Фото: архив «Татар-информа»

Церемония награждения самых активных площадок, отличников, дикторов, волонтеров и партнеров акции пройдет в КЦ им. Пушкина в преддверии Дня русского языка.