В Татарстане количество участников ЕГЭ выросло почти по всем предметам

По сравнению с прошлым годом в Татарстане количество участников ЕГЭ выросло по всем предметам, уменьшилось только по французскому языку, не изменилось по китайскому. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Следовательно, количество абитуриентов в вузах увеличится, – сказал министр образования и науки. – По сравнению с прошлым годом количество выпускников – участников ЕГЭ увеличилось на 889 человек».

По его словам, ЕГЭ по русскому языку сдадут более 15,1 тыс. выпускников. ЕГЭ по профильной математике планируют сдать свыше 8,6 тыс. выпускников (57% от их общего количества), по математике базового уровня – более 6,5 тыс. (43%).

«Благодаря разъяснительной работе, проводимой в школах, по сравнению с прошлым годом выросло количество и доля участников ЕГЭ по большинству предметов, снизилось только по математике базового уровня, литературе и французскому языку. Это характерно и для общего количества участников экзаменов», – отметил Хадиуллин.

Он подчеркнул, что ЕГЭ по физике сдадут свыше 2,5 тыс. выпускников, что больше на 491 человека. Это составляет 17% от общего количества выпускников.

Число участников ЕГЭ по биологии выросло на 219 человек – более 2,7 тыс. выпускников (17%), по химии – на 274 (2,2 тыс., 15%), по информатике – на 418 (3,5 тыс., 23%), по английскому языку – на 114 (свыше 2 тыс., 13%).

ЕГЭ по истории сдадут около 1,5 тыс. одиннадцатиклассников, или 10% от их общего количества, по литературе – 704, или 5%, по географии – 251, или 2%.

«В немалой степени этому способствовали и изменения в правилах приема в вузы, вступившие в силу с 1 марта, по увеличению приоритетности профильной математики и физики, особенно по специальностям технической направленности», – констатировал глава Минобрнауки.

Он заметил, что в 2024 году ситуация с выбором ЕГЭ по профильной математике, информатике, физике, биологии, химии в республике начала выравниваться. «Надеемся на сохранение данной тенденции», – заключил министр.