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В Татарстане количество участников ЕГЭ снизилось по семи предметам
В Татарстане в этом году снизилось количество участников ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, истории, профильной математике, физике, информатике, биологии. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«Количество участников ЕГЭ продолжает уменьшаться. Более чем на 580 человек снизилось количество участников ЕГЭ по русскому языку, который является обязательным экзаменом для поступления в вуз», – рассказал глава Минобрнауки.
Хадиуллин уточнил, что экзамен по русскому языку будут сдавать 14 352 одиннадцатиклассника. Больше всего снизилось число участников ЕГЭ по обществознанию – на 596 человек (5 390 выпускников), по истории – на 145 учащихся (1 519 выпускников), добавил он.
При этом самый большой рост на экзаменах по выбору наблюдается по химии – на 321 ученика (1 985 выпускников), по географии – на 55 человек (191 участник), английскому языку – на 68 школьников (2023 выпускника).
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