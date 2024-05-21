В Татарстане количество участников ЕГЭ снизилось по семи предметам

В Татарстане в этом году снизилось количество участников ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, истории, профильной математике, физике, информатике, биологии. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Количество участников ЕГЭ продолжает уменьшаться. Более чем на 580 человек снизилось количество участников ЕГЭ по русскому языку, который является обязательным экзаменом для поступления в вуз», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин уточнил, что экзамен по русскому языку будут сдавать 14 352 одиннадцатиклассника. Больше всего снизилось число участников ЕГЭ по обществознанию – на 596 человек (5 390 выпускников), по истории – на 145 учащихся (1 519 выпускников), добавил он.

При этом самый большой рост на экзаменах по выбору наблюдается по химии – на 321 ученика (1 985 выпускников), по географии – на 55 человек (191 участник), английскому языку – на 68 школьников (2023 выпускника).