В Татарстане количество участников ЕГЭ по информатике увеличилось на 700 выпускников

В Татарстане 19 и 20 июня проводится ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. На него заявился 3 281 выпускник, что на 700 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в казанской школе №139, где открыт пункт проведения экзамена.

«Каждому участнику ЕГЭ предоставляется автоматизированное рабочее место без выхода в интернет. Все задания выполняются на компьютере. Школьники решают экзаменационные задания в тех программах, которые изучались по предмету “Информатика”. Оборудование мы обновили», – рассказал глава Минобрнауки.

В пунктах проведения экзамена используется технология получения экзаменационных материалов по интернету. Печать контрольно-измерительных материалов и сканирование бланков происходят в аудиториях, отметил Хадиуллин.

«Два года подряд выпускники сдают экзамены по контрольно-измерительным материалам, разработанным на основании обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. Задания более практикоориетированные», – уточнил министр.

В пунктах проведения экзамена в Татарстане на 19 июня было подготовлено около 2,9 тыс. компьютеров, на 20 июня – около 1,5 тыс.

Вчера в ЕГЭ по информатике приняли участие 2 153 выпускника, было открыто 62 пункта проведения экзамена. В 253 аудиториях было организовано онлайн-видеонаблюдение. Сегодня ЕГЭ сдают 1 128 одиннадцатиклассников в 28 пунктах проведения экзамена. В 137 аудиториях подключено онлайн-видеонаблюдение.

Продолжительность экзамена по информатике составляет 3 часа 55 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья его время увеличено на 1,5 часа.

Минимальный порог ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов. При этом для поступления в вуз выпускники должны набрать не менее 44 баллов. В прошлом учебном году средний балл компьютерного ЕГЭ составил 67,91.