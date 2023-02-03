В Татарстане количество такси за год снизилось на 28%

В Татарстане количество такси за прошлый год уменьшилось на 28% – с 5 385 до 3 892 единиц. Об этом сообщил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов на заседании коллегии ведомства.

«Что касается таксомоторных перевозок, с 1 января по 31 декабря 2022 года было выдано 606 разрешений на осуществление деятельности. Это несколько ниже, чем выдавалось ранее», – констатировал министр транспорта и дорожного хозяйства.

В прошлом году был принят новый федеральный закон, касающийся организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России. Основные изменения, внесенные в прежнее законодательство, касаются самозанятости, ответственности перевозчика и службы заказа легкового такси, создания цифровых реестров для перевозчиков, автомобилей и служб заказа.

«Предстоит большая работа по внесению изменений в нормативно-правовые акты республики и другие организационные мероприятия», – сказал глава Миндортранса.