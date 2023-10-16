В Татарстане количество субъектов малого и среднего бизнеса за год увеличилось на 3,8%

В Татарстане количество субъектов малого и среднего предпринимательства в этом году увеличилось на 3,8%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«В секторе малого и среднего предпринимательства наблюдается положительная динамика. На конец 2023 года число МСП оценивается в 170 тыс. единиц. По прогнозу на 2024 год их количество составит около 175 тысяч», – рассказал спикер.

По словам Пелевина, численность занятых в малом и среднем бизнесе, без учета самозанятых, за этот год превысит 600 тыс. человек.

«До конца этого года будет проведен комплекс мероприятий по реинжинирингу мер государственной поддержки бизнеса. Мероприятия направлены на увеличение востребованности господдержки, улучшение качества ее предоставления, обеспечение конкурентности наших финансовых продуктов наравне с ведущими кредитными организациями», – подчеркнул он.

Спикер отметил, что ключевым резервом для роста занятости является развитие муниципальных промышленных парков. На данный момент средняя заполняемость промпарков увеличилась и достигла 63%. Планируется продолжить мероприятия по развитию и модернизации их инженерной инфраструктуры.

Пелевин добавил, что важным фактором для развития малого и среднего бизнеса стало стимулирование спроса производимой продукции через Республиканский маркетинговый центр. Так, благодаря этому ресурсу за девять месяцев 2023 года около 3,8 тыс. субъектов МСП получили выручку в размере 118,5 млрд рублей.