В Татарстане количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 4%

По состоянию на 10 марта в Татарстане зарегистрировано более 174,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Это самая большая цифра за последние годы. Это на 6 840 человек, почти на 4%, больше по сравнению с предыдущим годом», – рассказал спикер.

По данным Минэкономики РТ, в прошлом году численность занятых в частном бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, выросла на 10,4% и к концу 2023-го превысила 860 тыс. человек, отметил он. «Это 41% от общего числа занятых в экономике республики», – уточнил Абдулганиев.

Он добавил, что количество самозанятых в Татарстане выросло на 30,7% и превысило 306 тыс. человек на конец прошлого года. При этом, по данным на март, их численность составила уже 318 тыс.

«Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году вырос на 10%, что увеличило вклад в валовой региональный продукт республики с 22,6% до 24,1%», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.