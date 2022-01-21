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Ру Тат
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Здоровье
21 января 2022  14:36

В Татарстане количество случаев Covid-19 увеличилось на 15% за неделю

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В Татарстане вновь увеличилось недельное число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За текущую неделю количество случаев увеличилось на 15%», — отметила представитель санитарного ведомства.

Любовь Авдонина добавила, что в последнюю неделю прошлого 2021 года Роспотребнадзор фиксировал снижение числа заболевших. Рост же числа заболевших отмечали с первой недели 2022 года, тогда он составил 8% по отношению к последнему спаду.

#коронавирус #Роспотребнадзор по РТ
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