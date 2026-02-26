В Татарстане количество сделок по ДДУ в январе выросло почти на 47%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В январе 2026 года Управление Росреестра по Республике Татарстан зарегистрировало 2 011 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на «первичку» вырос на 46,6%: в январе 2025-го было оформлено 1 372 таких договора, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы проанализировали наши статистические данные по количеству регистраций договоров участия в долевом строительстве за последние семь лет. Начиная с 2020 года по данному показателю самым результативным стал январь этого года. Сопоставимое количество ДДУ – чуть более двух тысяч – было зарегистрировано только в 2021 году. Самое минимальное – в январе 2020 года – всего 796 ДДУ», – поделилась наблюдениями заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Что касается вторичного рынка жилой недвижимости, то показатели первого месяца 2026 года сопоставимы с показателями 2025 года: так, если в январе прошлого года Росреестром Татарстана было зарегистрировано 3 732 перехода прав на основании договоров купли-продажи (ДКП), то в январе 2026 года – 3 590 ДКП (-3,8%).

«Драйвером спроса на первичном рынке жилья в январе текущего года стало изменение условия предоставления семейной ипотеки. С февраля субсидированной ставкой семьи смогут воспользоваться только один раз, хотя до этого времени имелась возможность получить две семейные ипотеки – по одной на каждого из супругов. Данный фактор сыграл ключевую роль, и спрос на квартиры в новостройках существенно вырос в этот период. В дальнейшем спрос на новостройки сохранится, но, возможно, уже с меньшей динамикой», – сообщил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

Строительство жилья соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».