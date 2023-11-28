В Татарстане количество самозанятых за год выросло на 33%

В Татарстане по сравнению с прошлым годом количество самозанятых выросло на 33%, или 72,3 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На 1 ноября в Татарстане осуществляют деятельность 292,3 тыс. самозанятых. На 1 октября прошлого года их количество было 220 тыс. человек», – рассказала спикер.

Специальный налоговый режим для самозанятых был введен 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России, включая Татарстан.