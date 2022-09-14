Число разводов в Татарстане уменьшилось почти на 6%

В Татарстане за первые семь месяцев этого года зарегистрировано 8174 акта о расторжении брака, что на 5,5% меньше числа разводов за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил заместитель начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Ренат Ахметзянов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«За семь месяцев в республике зарегистрировано 12 810 браков, что на семь пар больше, чем за аналогичный период 2021 года. За этот промежуток времени рост составил 40%. Это объясняется в значительной степени антиковидными ограничениями, которые были в 2020-2021 годах», — рассказал докладчик.

Ахметзянов заметил, что Татарстан по-прежнему лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по количеству зарегистрированных браков, демонстрируя при этом лучший в ПФО показатель по соотношению числа разводов на тысячу браков. На территории округа самый высокий показатель разводов наблюдается в Кировской области.

По словам замначальника Управления ЗАГС, наиболее кризисным периодом для семейной жизни, как правило, являются первые 5–10 лет брака. Именно на этот период в прошлом году пришлось более 60% разводов. Самое большое количество расторгающих брак мужчин (18%) и женщин (39%) находится в возрастной группе от 30 до 39 лет, уточнил докладчик.

«Основными причинами расторжения брака по экспертным оценкам являются непонимание, супружеская измена, неудовлетворительное материальное положение семьи. Но зачастую такие решения принимаются и совершенно спонтанно, как говорится, на эмоциях. Поэтому важное значение здесь имеет применение различного рода примирительных процедур», — подчеркнул он.

Ахметзянов отметил, что семьям, подающим в органы ЗАГС заявление на расторжение брака по взаимному согласию, в республике предлагают различные варианты оказания психолого-медиативной помощи.