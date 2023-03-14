Количество представителей малого и среднего бизнеса в Татарстане выросло на 6,2%

В Татарстане численность предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе, за прошлый год выросла на 6,2% и составила 828,5 тыс. человек. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«По данным Министерства экономики республики, на долю малого и среднего предпринимательства приходится 42% рабочих мест. Это огромная армия, что работает в Татарстане», – сказал уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.

По состоянию на 10 марта в республике действует более 168 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 2,4% больше, чем в прошлом году, добавил докладчик.

«Во многом пусть небольшой, но рост обеспечивается мерами федеральной и региональной поддержки, но в большей степени это результат работы самого малого бизнеса», – подчеркнул Абдулганиев.