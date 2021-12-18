В Татарстане количество обращений к омбудсмену выросло почти до шести тысяч

В Татарстане количество обращений к омбудсмену в этом году выросло почти до шести тысяч. Об этом сообщила в интервью ИА «Татар-информ» уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«В этом году увеличилось число обращений от участников образовательных отношений, родителей, которые обеспокоены защитой прав своих детей. В целом около 6 тыс. обращений мы уже получили в этом году, это больше по сравнению с 2020 годом. Около 1,5 тыс. обращений поступило в адрес общественных помощников уполномоченного», — рассказала собеседница информагентства.

По словам Сабурской, в основном обращения носят социальный характер. «То есть граждане поднимают вопросы, связанные, например, с предоставлением жилья и улучшением жилищных условий», — уточнила она.

Омбудсмен подчеркнула, что аппарат уполномоченного «не ждет, когда напишут обращение», а мониторит ситуацию через средства массовой информации и социальные сети на случай, если «вдруг необходима помощь».

«Вот недавно в социальных сетях увидели сюжет об аресте мужчины с применением физической силы в Альметьевске, узнали об издевательствах матери над своим несовершеннолетним ребенком. Конечно, мы сразу берем в работу такие ситуации, обращаемся в органы внутренних дел, в Следственный комитет для выяснения причин и принятия срочных мер», — заключила она.

В прошлом году татарстанцы 5859 раз обращались к уполномоченному по правам человека по интересующим их вопросам, что превышало показатели 2019 года, о чем сообщало ИА «Татар-информ».