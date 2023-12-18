В Татарстане количество находящихся на семейном образовании снизилось на 751 ученика

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В Татарстане снизилось количество школьников, находящихся на семейном образовании. Так, в мае насчитывалось 3885 учеников, обучающихся на дому, а на сегодня их уже 3134. Об этом сообщил на пресс-конференции министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«То есть 751 ученика мы вернули в родные школы. На семейное образование больше всего переходят школьники начальных классов. Но к 11-му классу их количество уменьшается. Из 15 тыс. выпускников на семейном образовании остается около 100 человек», — заявил глава Минобрнауки.

По словам министра, результаты ЕГЭ выпускников, получивших семейное образование, ниже среднереспубликанского показателя. Так, по русскому языку они получили на семь баллов меньше, по математике — на 11 баллов, по физике — на 12,92, по химии — на девять, по истории — на 15, по географии — на 37, по обществознанию и литературе — на 13.

«Меня спрашивают, изменилось ли мое мнение о семейном образовании. Нет, не изменилось. Я понимаю, что могут быть ситуации, связанные с болезнями, характером ребенка, какими-то осложнениями, но вот просто так повсеместно переводить детей на семейное образование, уйти от социализации в обществе — это большая ошибка», — подчеркнул Хадиуллин.

По его мнению, со стороны учителей и директоров школ тоже должно присутствовать понимание этого вопроса, поэтому они не должны предлагать школьникам перейти на семейное образование. «Таких рекомендаций не должно быть со стороны школы», — заключил министр.