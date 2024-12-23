В Татарстане количество нарушений в миграционной сфере за год выросло на 16%

В Татарстане в этом году проведено более 9,5 тыс. проверок в местах фактического проживания и трудовой деятельности иностранцев. Выявлено 21 тыс. нарушений в миграционной сфере, что на 16% больше чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев на шестом заседании Госсовета РТ.

«В два раза увеличилось количество нарушений в части незаконного использования труда иностранных работников. Работодатели привлечены к административной ответственности в виде штрафов, а злостные нарушители – с приостановлением деятельности. Количество выдворенных иностранцев возросло на 40%», – рассказал он.

Галеев подчеркнул, что с увеличением количества иностранных граждан наблюдается рост числа преступлений, совершенных ими. В этом году расследовано 590 преступлений.

«Но удельный вес от общего количества преступлений составляет всего 1%», – констатировал он.

В этом году расследовано шесть убийств, восемь фактов умышленного причинения вреда здоровью, одно похищение человека, совершенные иностранцами.

Кроме того, выявлено шесть преступлений, совершенных приверженцами радикального ислама. Пять иностранцев привлечены к ответственности за публичную пропаганду терроризма и экстремизма.

«Межнациональных конфликтов в республике не зафиксировано. Но произошло семь бытовых конфликтов с участием трудовых мигрантов. Статистика показывает увеличение нарушений ПДД среди мигрантов, в этом году на 12,5 тыс. больше составлено актов протоколов в отношении иностранцев. Возбуждено 600 уголовных дел в отношении граждан, занимавшихся фиктивной пропиской», – подчеркнул начальник управления.

В Татарстане на миграционном учете состоит более 99 тыс. человек, что почти на 4 тыс. больше показателя прошлого года.

«По количеству находящихся в республике мигрантов Татарстан занимает лидирующие позиции не только в ПФО, но и среди регионов России. Более 80% прибывающих – это граждане среднеазиатских республик. Почти половина, 46,2%, въехали с целью работы, 17% – для обучения», – заключил Галеев.