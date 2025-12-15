news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 15:22

В Татарстане количество детей-сирот за четыре года снизилось почти на 15%

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане количество детей-сирот за четыре года снизилось почти на 15%
Алексей Созинов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане за четыре года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось почти на 15%. Об этом сообщил на заседании в парламенте председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов.

«В Татарстане за период с 2021 по 2024 год общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось с более чем 7 тыс. в 2021 году до более 6 тыс. в 2024 году», – рассказал он.

Кроме того, по словам депутата, снизилось число ежегодно выявляемых детей-сирот – с 956 до 738 человек.

Численность детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилась более чем на 11% – с 481 ребенка в 2021 году до 426 в 2024 году, подчеркнул он.

#дети-сироты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025