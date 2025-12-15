В Татарстане количество детей-сирот за четыре года снизилось почти на 15%

Алексей Созинов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане за четыре года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось почти на 15%. Об этом сообщил на заседании в парламенте председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов.

«В Татарстане за период с 2021 по 2024 год общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось с более чем 7 тыс. в 2021 году до более 6 тыс. в 2024 году», – рассказал он.

Кроме того, по словам депутата, снизилось число ежегодно выявляемых детей-сирот – с 956 до 738 человек.

Численность детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилась более чем на 11% – с 481 ребенка в 2021 году до 426 в 2024 году, подчеркнул он.