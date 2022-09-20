В Татарстане количество аварийных отключений электричества снизилось на 25%

В Татарстане с января по июль на основных электрических сетях произошло 109 аварийных отключений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года зафиксировано на 37 аварий меньше (снижение числа случаев — 25%). Об этом сообщил заместитель генерального директора — технический директор АО «Сетевая компания» Альмир Латипов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«За семь месяцев мы имеем 2029 технологических нарушений. Наибольшее количество в доле аварийных отключений произошло из-за посторонних воздействий. Это 542 аварийных отключения, или 27%. Большая часть аварийных отключений происходит из-за повреждений на объектах потребителя», — рассказал спикер.

Латипов уточнил, что аварийные отключения электричества происходили из-за других сетевых организаций и самих потребителей электроэнергии. Кроме того, повреждали линии юридические лица, проводящие несогласованные работы.

«Мы имеем около 177 повреждений от юридических лиц. Последний случай — это отключение, когда при несанкционированных работах ковшом экскаватора задели и отключили линию 110 кВ. Любые работы должны проводиться согласованно. Это касается не только отключения, но и безопасности тех, кто производит эти работы», — подчеркнул заместитель гендиректора компании.

Он отметил, что в этом году Сетевая компания планирует инвестировать около 9 млрд рублей в строительство сетей, а также 1,6 млрд рублей — в их ремонт.

«Имеются небольшие трудности, связанные с ценами и зарубежным оборудованием, которое используется у нас. Но выходы из ситуации разработаны. Импортозамещение по многому оборудованию для класса напряжения 220 кВ в целом по России уже проведено, по запчастям решение есть», — заключил Латипов.