В Татарстане ко Дню ВМФ прошла патриотическая эко-тропа «След Победы»

В День Военно-Морского Флота в Верхнеуслонском районе прошла патриотическая эко-тропа «След Победы». Участие в ней приняли 180 человек разных возрастов – от 4 до 80 лет, сообщили в пресс-службе Регионального отделения МРОО «Первый патриот» в Республике Татарстан.

Участники маршрута начали день у Храма всех религий в Аракчино, откуда на пароме отправились в Верхний Услон. Протяженность маршрута составила 5,6 км, а проходил он вдоль Волги и через березовую рощу. По пути участники смогли познакомиться с памятными местами, связанными с военными событиями разных лет.

Финальной точкой похода стал мемориальный комплекс «Парк Героев», где участников ждали горячий обед, патриотический концерт с участием художественной самодеятельности Верхнеуслонского района, а также мастер-классы для детей.

«День ВМФ, проведенный на борту парома и эко-тропе, стал символом нашей связи с героическим прошлым, а улыбки участников – лучшим подтверждением того, что у нас все получилось! Мы убеждены, что подобные мероприятия помогают воспитывать в наших сердцах не только любовь к природе, но и глубокое уважение к тем, кто защищал нашу Родину. Вместе мы – сила, и «След Победы» – это яркое тому подтверждение!» – отметила председатель Регионального отделения МРОО «Первый патриот» в РТ Ирина Самолдина.

Организаторы отметили, что главной целью похода стало укрепление связи с природой, воспитание уважения к прошлому страны и поддержка участников СВО и их семей. Они также выразили надежду, что такие мероприятия станут доброй традицией, объединяющей поколения вокруг общих ценностей и памяти о великом прошлом.

Фотографии предоставлены пресс-службой Регионального отделения МРОО «Первый патриот» в РТ