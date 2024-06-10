В Татарстане ко Дню России стартовал поэтический флешмоб о Родине

В преддверии Дня России Российское военно-историческое общество в Татарстане инициировало республиканскую акцию «Родина сквозь поэзию». Поэтический флешмоб стартовал 10 июня со стихотворения советского поэта Михаила Матусовского «С чего начинается Родина?».

Участие приняли исполнительный директор РВИО в Татарстане Тимур Камалетдинов, Герой России Расим Баксиков, активисты молодежных движений «ФОРПОСТ», «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтеры Победы» республики.

Основная цель акции – рассказать о нашей Родине через призму поэтического слова, сохранить память о подвигах предков, воспеть Отечество и передать гордость будущим поколениям. Участники читают близкие им по духу стихотворения о Родине и публикуют их в соцсетях с хештегами #РодинаСквозьПоэзию и #РВИО.

До 15 июня присоединиться к акции и поделиться любимыми стихами о России или малой родине может каждый желающий. Таким образом, через поэтическое слово организаторы стремятся пробудить в людях патриотические чувства и гордость за свою страну.