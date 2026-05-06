В Татарстане кирпичные загородные дома опережают деревянные по спросу

На загородном рынке России растет интерес к деревянным домам. По данным экспертов Циан.Аналитики, в 2025–2026 годах в среднем по стране 38% сделок приходится на такие объекты, тогда как на кирпичные – 21%.

В Татарстане структура спроса отличается. Здесь чаще покупают кирпичные дома – их доля составляет 41% от всех сделок. Деревянные занимают 36%, еще 9% приходятся на бетонные и блочные дома, 14% – на прочие типы недвижимости.

Эксперты объясняют такую структуру более высоким уровнем доходов населения в регионе и сформированным спросом на капитальное, долговечное жилье. В отличие от лесных регионов, где дерево – наиболее доступный и массовый материал, в Татарстане покупатели чаще выбирают кирпич как более престижный и надежный вариант.

В целом по России деревянные дома остаются популярнее во многом из-за более доступной цены. Средняя стоимость квадратного метра в них составляет около 65 тыс. рублей, тогда как в кирпичных – 81 тыс. рублей. Разница достигает примерно 25%.

При этом предложение на рынке не полностью отражает структуру сделок: в объявлениях кирпичные дома встречаются чаще (32% лотов), чем деревянные (27%). Это связано с тем, что часть сделок с недорогими деревянными дачами по-прежнему проходит вне цифровых платформ.