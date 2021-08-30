В Татарстане казанец застрелил мужчину за то, что он устроил скандал в баре

Ночью 29 августа на улице Набережной посёлка Октябрьский Зеленодольского района обнаружили тело 46-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По подозрению в убийстве задержали 40-летнего жителя Казани.

По версии следствия, ночью казанец приехал в бар и там общался с одной из сотрудниц и ее знакомой. В какой-то момент ещё один мужчина начал скандалить с сотрудницей бара, после чего житель Казани в результате потасовки несколько раз выстрелил в мужчину из самодельного пистолета.

По данному происшествию возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Задержанный не признал свою причастность к преступлению. В скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.