В Татарстане карту болельщика получили более 38 тысяч человек

Фото: rubin-kazan.ru

В Российской премьер-лиге по футболу 25 мая состоялся последний тур. Все матчи начинались одновременно, интрига оставалась до конца. «Рубин» сыграл вничью с «Сочи» и стал восьмым в турнирной таблице.

«Наверное, итоговым местом надо быть довольным. После выхода из Первой лиги командам тяжело бороться. Мы изначально сделали акцент на том, что нам нужно остаться в Премьер-лиге. Были моменты, когда было непросто, нужно было менять игроков. Игроки, которые пришли, помогли нам в плане становления игры, пришли победы, уверенность, организация, дисциплина. После 7-8-го тура уже появилась уверенность, что мы не будем внизу. Восьмое место после выхода из Первой лиги очень даже неплохое», — прокомментировал достигнутые результаты главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов.

В следующем сезоне клуб планирует не терять позиции и подниматься вверх по турнирной таблице. Рашид Рахимов также обратил внимание на то, что на игру пришло много болельщиков, хотя сам по себе матч ничего не решал. Он поблагодарил каждого.

Всего за сезон РПЛ зрители посмотрели 240 матчей на 16 стадионах в 13 городах. Для посещения игр Российской премьер-лиги уже два сезона необходима карта болельщика. Сейчас ее обладателями являются 1,9 млн человек.

Матчи финального тура посетило 138,6 тыс. зрителей — в полтора раза больше, чем в прошлом году. Всего же в этом сезоне стадионы с картой болельщика посетили 2,6 млн раз. Это почти на 400 тыс. посещений больше, чем в 2023-м.

В Татарстане карту получили более 38 тыс. человек. Оформить ее можно на портале госуслуг или в приложении «Госуслуги Карта болельщика». При этом в сервисе стали доступны еще два способа подтверждения личности: с помощью загранпаспорта нового образца (необходим смартфон с поддержкой бесконтактной передачи данных) и с помощью биометрии (через Единую биометрическую систему, потребуется записать видео и звук). Вместе с тем продолжает действовать и третий способ подтверждения личности — через личное обращение в МФЦ.

Стоит отметить, что карта болельщика необходима не только зрителям матчей, но и спортсменам, сотрудникам стадионов, представителям СМИ.