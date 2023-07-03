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В Татарстане капремонт завершен в 134 многоквартирных домах
Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 69%. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
Он доложил, что на 134 объектах все работы полностью завершены, из них за последние две недели – 23 объекта в семи муниципалитетах. Продолжается ремонт в 588 многоквартирных домах, рассказали в пресс-службе Раиса РТ.
Совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
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