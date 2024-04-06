В Татарстане капремонт стартовал в 330 многоквартирных домах

В Татарстане капитальный ремонт стартовал в 330 многоквартирных жилых домах в 35 муниципальных образованиях. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Видео опубликовано на сайте Раиса РТ.

Докладчик отметил, что строительно-монтажные работы выполнены на 11%, сезонные виды работ – 5%.

Согласно представленной на совещании презентации, капремонт планируется провести в 763 домах в 41 муниципальном образовании. На сегодня определены подрядчики на 653 дома.

«С учетом изменений, внесенных недавно в программу, ждем выхода постановления Кабинета министров. Как только документ выйдет в свет, будут объявлены торги еще на 110 домов», – рассказал Айзатуллин.