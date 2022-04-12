В Татарстане капремонт моста через реку Кандыз на дороге Казань – Оренбург завершат летом

В Татарстане капитальный ремонт моста через реку Кандыз на 394-м км автодороги Казань – Оренбург выполнен на 65%. Объект планируется ввести в эксплуатацию в июле этого года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Рабочие провели ремонт на правой стороне моста и приступили к ремонту левой полосы. Сейчас ведутся работы по замене опор. В ближайшее время строители приступят к монтажу балок пролетного строения и армированию зон омоноличивания между балками», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, на мосту сделают деформационные швы, уложат асфальтобетонное покрытие, установят водоотвод, барьерное и перильное ограждения, очистные сооружения.

Проектом предусмотрена замена всех конструктивных элементов искусственного сооружения – опор на свайных основаниях, опорных элементов и пролетного строения с мостовым полотном. Все эти работы обеспечат долговечность конструкций моста 1981 года постройки, а также безопасность движения.

В настоящее время также ведется ремонт моста через реку Каму на 78-м км автодороги Казань – Оренбург. Здесь отремонтируют 14 опор и обновят мостовое полотно, частично заменят поврежденное барьерное ограждение. Работы планируется завершить в ноябре 2023 года.