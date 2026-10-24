В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнили на 98%

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Программы капитального ремонта социальных учреждений и многоквартирных домов завершают в Татарстане. Ход работ, подготовку к отопительному сезону и собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги обсудили на совещании в Доме Правительства республики.

Доклад представил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Совещание провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В нем также участвовал председатель Государственного Совета республики Фарид Абдулганиев.

В сфере здравоохранения из 96 объектов продолжают ремонтировать три. Один из них – стационар в Казани, где выполнено 80% работ. За последние две недели завершили ремонт двух объектов в Зеленодольском и Высокогорском районах. Еще в двух поликлиниках готовность достигла 99%. За отчетный период также завершили один объект в Зеленодольском районе.

В сфере молодежной политики из 24 объектов осталось отремонтировать один – здание центра психолого-педагогической помощи в Балтасинском районе. Там выполнено 92% работ. На этой неделе завершили ремонт последнего молодежного центра в Набережных Челнах. Таким образом, программу капитального ремонта молодежных центров в Татарстане полностью выполнили.

В сфере культуры работы продолжаются на пяти объектах из 38. В Кукморском районе ремонтируют сельский дом культуры, готовность которого составляет 65%. За последние две недели завершили ремонт объекта в Мамадышском районе. В детской школе искусств Сабинского района выполнили 85% работ. Еще в трех учреждениях культуры общая готовность по программе достигла 90%.

В сфере спорта из 24 объектов, включенных в программу на этот год, остается завершить один в Кукморском районе. Работы там выполнены на 97%.

В сфере экологии продолжается ремонт единственного незавершенного объекта в Кайбицком районе. Его готовность составляет 65%.

По республиканским программам, которые реализуют при участии МЧС и МВД, остаются четыре незавершенных объекта. Два здания пожарных депо готовы на 99%. За отчетный период завершили ремонт одного объекта в Казани. Готовность двух зданий МВД составляет 91%.

В программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2025 год вошли 813 зданий в 41 муниципальном образовании Татарстана. Кроме того, запланирована замена 126 лифтов в 57 домах в шести муниципалитетах.

Сейчас работы продолжаются в 106 многоквартирных домах в 21 муниципальном образовании. Ремонт уже завершили в 629 домах. За последние две недели работы закончили в 62 многоквартирных домах в 18 муниципалитетах. Общая готовность программы составляет 98%.

Все социальные объекты и многоквартирные дома республики обеспечены теплом. При этом продолжается оформление паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Как напомнил Айзатуллин, завершить эту работу необходимо до 1 ноября.

На сегодняшний день паспорта получили 115 из 117 организаций. В двух оставшихся организациях Камско-Устьинского района работы еще не завершили.

Следующий этап – получение паспортов готовности муниципальными образованиями. На данный момент документы оформили 24 района Татарстана. Полностью завершить эту работу необходимо до 20 ноября.

Во второй части доклада Айзатуллин рассказал о собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и платежной дисциплине предприятий и организаций.

По данным анализа, в сентябре уровень собираемости платежей населения за ЖКУ в Татарстане составил 100,6%. Это на 1,6 процентного пункта ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом за январь – сентябрь текущего года средняя собираемость платежей в республике достигла 99,3%, что на 0,3 процентного пункта выше прошлогоднего значения. Среднегодовой показатель составил 99,6% – также на 0,3 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Доля платежей за жилищно-коммунальные услуги, которые жители проводят в электронном формате, достигла 81,6%.

По состоянию на 1 октября просроченная задолженность организаций за газ составила 221 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 66 млн рублей.

При этом задолженность за потребленную электроэнергию за год сократилась на 5 млн рублей. На 1 октября ее общая сумма составляла 7 млн 260 тыс. рублей.

Долг управляющих компаний перед «Татэнерго» за тепловую энергию на ту же дату уменьшился на 53,6 млн рублей и составил 58 млн 544 тыс. рублей.