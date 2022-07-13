В Татарстане капремонт детских садов выполнен на 60%

В Татарстане в этом году капитально отремонтируют 22 детских сада, в том числе один отреставрируют. На данный момент выполнение работ составляет 60%. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Полностью завершен ремонт в одном дошкольном учреждении — детсаду №26 Набережных Челнов. Близятся к завершению работы в азнакаевском детсаду „Сказка” и балтасинском детсаду №4. По детским садам работы должны быть выполнены до конца года, потому что там проводится комплексный капитальный ремонт. Вводить их будут с сентября по ноябрь», — сказал спикер.

Насыров добавил, что в республике также проводится капитальный ремонт четырех общежитий техникумов. Речь идет о педагогическом колледже Набережных Челнов, Алексеевском аграрном колледже, Сармановском аграрном колледже и Тетюшском сельхозтехникуме. Ремонт выполнен на 50%.

Кроме того, в этом году отремонтируют шесть ресурсных центров на 408 млн рублей. Они расположены в Казанском автотранспортном техникуме, Мамадышском политехническом колледже, Чистопольском сельхозтехникуме, Тетюшском сельхозтехникуме, колледже нефтехимии и нефтепереработки Нижнекамска и Апастовском аграрном колледже. Среднее выполнение работ составляет около 65%.

«Уже сформирована программа капремонта организаций образования на 2023 год. В сентябре начнем подготовку проектно-сметной документации, чтобы с 2023 года приступить к работам», — отметил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ.