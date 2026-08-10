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12:25 Количество пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 48
11:51 Юрист Виноградов: подготовку к пенсии лучше начинать за полгода
11:41 В Казани число случаев кибермошенничества снизилось вдвое
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11:40 Рустам Минниханов подписал указ об объявлении траура после атаки БПЛА на РТ
11:32 Эксперт Гусев предупредил об опасности использования одинаковых паролей
11:32 Среди погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск есть ребенок
11:23 В Татарстанской митрополии молятся о всех, кого коснулась трагедия в Нижнекамске
11:12 Результаты ЕГЭ казанских школьников превысили среднероссийские показатели
11:11 СК России: После атаки БПЛА на Нижнекамск возбуждено уголовное дело о теракте
11:10 Глава Чувашии выразил соболезнования в связи с атакой на Нижнекамск
11:00 Министр труда РФ назвал перспективные профессии будущего
10:59 Глава Башкирии выразил соболезнования после атаки БПЛА на Нижнекамск
10:53 Количество погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 13
10:49 Казанские выпускники установили рекорд по числу 100-балльных результатов на ЕГЭ
10:44 Метшин выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск
10:38 Михаил Мурашко контролирует оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА на РТ
10:30 В аэропортах Татарстана сняли ограничения на прием и выпуск рейсов
10:24 Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск
10:07 «Огромная боль для всех нас»: Радмир Беляев об атаке БПЛА на Нижнекамск
10:05 Лектор Общества «Знание» рассказал студентам, как превратить страх в энергию
10:00 Сотрудники КАЗ о попадании на доску почета: Это большая честь и ответственность
09:58 В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
09:53 При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек
09:34 Депутат Говырин разъяснил порядок записи в первый класс
09:33 Прокуратура следит за соблюдением прав пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск
09:16 Отменена угроза атаки БПЛА на пять городов Татарстана
09:14 В Нижнекамск после атаки БПЛА направили бригады из РКБ и БСМП Челнов
09:06 Раис РТ провел оперативное совещание после атаки БПЛА минувшей ночью
09:03 Испытательный срок отменят для женщин с детьми до трех лет
08:48 В Татарстане объявили траур после атаки БПЛА прошедшей ночью
08:48 Салават Фатхединов и Сергей Лазарев выступят на празднике к 400-летию Челнов
08:44 Минобороны РФ: Минувшей ночью над Татарстаном сбили БПЛА
08:37 Во время атаки БПЛА на Татарстан есть погибшие
08:33 Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена
08:00 «СИБУР Арена НК» стала центром первой промышленной спартакиады Нижнекамска
06:20 Десять городов Татарстана под угрозой атаки БПЛА
06:09 Объявлена угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск
06:00 Дожди, грозы и до +25 градусов ожидаются в Татарстане 10 августа
05:20 Объявлена угроза атаки БПЛА на Набережные Челны, Елабугу и Нижнекамск
05:01 Объявлена угроза атаки БПЛА на пять городов Татарстана
03:26 Временные ограничения введены в аэропортах Татарстана
02:59 В Татарстане введен режим беспилотной опасности
01:46 Артига назвал, на какие позиции «Рубин» ищет усиление
21:29 Средняя пенсия федеральных госслужащих в России превысила 39,5 тыс. рублей
21:23 СМИ: Производители Patriot опасаются удешевления оружия на Украине
21:08 В Татарстане ураган повалил 56 деревьев
20:49 На озере Изумрудном из воды вытащили тело 18-летнего парня
20:49 Кабул может стать площадкой для международного Сабантуя в 2027 году
20:43 В Бугульминском районе РТ ураган разрушил жилые дома
19:46 «Калашников» завершил испытания боеприпаса «Куб-2»
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12:19 До закрытия регистрации на салон «Комплексная безопасность» осталось 10 дней
10:30 Команда Татарстана взяла третье место в окружном финале проекта «МолоТ»
09:39 В «Движении первых» в Челнах состоят более 45 тысяч участников
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08:29 В Казани пройдет прямая линия по вопросам регистрации недвижимости
08:24 День строителя в Набережных Челнах посетили более 40 тыс. человек
19:27 Минниханов пообедал гороховым супом на полевом стане в Нурлатском районе
17:46 Спортивный праздник в казанском «Ураме»: дзюдо объединило семьи и чемпионов
16:16 На Дне Казанского спорта желающие могли сдать нормы ГТО
15:24 Минниханов посетил новый детский лагерь «Заречный» в Нурлатском районе
14:45 Минниханов оценил ход уборки урожая в Нурлатском районе
00:53 Представители РТ могут принять участие в конкурсе лучших практик в нацсфере
22:28 Татарстан приобретает трактора за 24,4 млн рублей для победивших в конкурсе сел
19:58 В Алексеевском районе РТ за последние годы вдвое вырос объем собственных доходов
17:57 Татарстанцы вышли в плей-офф по 3 игровым дисциплинам на сборах ПФО «Гвардеец»
14:58 Коллектив казанского РТПЦ получил благодарности от Раиса РТ и Госсовета
14:44 В Казани впервые пройдет Международный салон «Комплексная безопасность»
13:31 «ГИТИСФЕСТ» в Казани: лауреаты «Театрального Приволжья» покажут спектакли
13:26 Бюллетени на выборах депутатов Госдумы будут защищены специальным микротекстом
13:14 В Казани стартуют соревнования по скейтбордингу на Спартакиаде народов России
13:02 На выборах депутатов Госдумы РФ гражданам будут помогать волонтеры
12:51 В Иннополисе вручили дипломы 357 выпускникам IT-вуза
12:31 Сабурская: здоровье не должно быть препятствием для голосования
12:03 Вузы Татарстана приглашают к участию в конкурсе команд по молодежной политике
11:59 В Казани на форуме «РОСТКИ» откроется выставка юных художников
11:33 Татарстанцы за год оплатили счета на 69 млн рублей в чат-боте госуслуг в МАКСе
21:00 Мензелинские предприниматели попросили о новых мерах поддержки работодателей
19:45 190 дворов, Дворец единоборств и 800 тонн помощи: итоги пятилетки Заинска
17:52 В Тюлячинском районе изымут 232,8 тыс. кв. м земли для реконструкции дороги
17:50 Радмир Беляев: Нижнекамск продолжит развивать инфраструктуру и здравоохранение
17:48 Аграрии Татарстана намолотили более 1 млн тонн зерна
17:17 Проект «МолоТ» собрал в Перми 420 представителей работающей молодежи Приволжья
16:26 Студентка из Татарстана признана лучшей на Всероссийской путине на Камчатке
16:20 В Агрызе за пять лет привлекли 6 млрд рублей на развитие района
16:09 Новую гимназию на 500 мест в Мензелинске проверяют перед открытием
15:54 Как лечат участников СВО в больницах Казани, проверили члены ОП РТ
15:23 Агрохолдинг «Чистополье»: Доска почета – значимый инструмент признания заслуг
15:22 Открыта регистрация на V Всероссийскую студенческую кибербитву
15:00 Волонтер из Лениногорска готовит чак-чак для участников СВО
14:57 В районных ДК Татарстана начались выставки работ фестиваля «Мой папа – Герой»
13:33 В Бугульме родным участников СВО вручили госнаграды
12:51 «Добро.Центр» объединил волонтеров: как в Тукаевском районе помогают СВО
12:06 За сыном – на передовую: как семья бойца «Хулигана» стала надежным тылом
11:53 Кандидат на Доску почета от РКБ: Проект стимулирует повышение качества работы
08:53 Казанская телебашня включит праздничную подсветку в честь 25-летия РТРС
07:30 Гарипов: электронная Доска почета сохраняет уважение к труду
23:57 В Старо-Матакском сельском поселении открыли новый исполком
23:45 В Алькеевском районе построили школу, детсад и отремонтировали 8 пищеблоков
21:29 Казанско-Богородицкую церковь в Буинском районе включат в реестр ОКН
21:15 В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду»
21:07 Бег, йога и экскурсии: На Голубых озерах в августе пройдут бесплатные занятия
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