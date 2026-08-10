Фестиваль «Великий Болгар-2026»: «Рыцари на фоне минарета - это восхитительно»

Рыцари из КНР и реалистичные конные поединки: в Болгаре вновь прошел международный фестиваль средневекового боя

Спустя четыре года на территории Болгарского музея-заповедника вновь развернулся масштабный международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Он проходит в эти выходные под стенами Соборной мечети и обещает собрать больше десятка тысяч гостей. Каким был первый день еще одного брендового события Болгара – в репортаже «Татар-информа».