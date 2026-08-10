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Видео
В Казани встретили финалистов «Новой волны 2026»
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Фоторепортаж
Первый день фестиваля «Великий Болгар-2026»
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дни рождения сегодня
Мифтахова Алсу МансуровнаДиректор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ»
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Владимир Якимов – о цифровом ТВ: «Татарстан был первым в России»Интервью с директором РТПЦ РТ о запуске DVB-T2, модернизации сети и роли центра в системе телерадиовещания
Татарстан стал первым регионом России, где запустили цифровое эфирное телевещание. О главных достижениях республиканского вещания в интервью, приуроченном к 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), которое отмечается сегодня, «Татар-информу» рассказал директор Радиотелевизионного передающего центра РТ Владимир Якимов.
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Рост прибыли и снижение долга: что стоит за результатами «Казаньоргсинтеза»«Казаньоргсинтез» укрепил финансовую устойчивость в период рыночной перестройки отрасли
Во II квартале 2026 года «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) увеличил чистую прибыль в 3,8 раза – до 2,7 млрд рублей, нарастил операционный денежный поток в 10 раз и завершил ключевой инфраструктурный проект. На фоне адаптации российского рынка полимеров к новым ценовым реалиям компания снизила долговую нагрузку и сформировала запас ликвидности.
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Прием в Париже и килограммы Шлейхера: как встретили героя ЧЕ в КазаниНе с пустыми руками: Шлейхер вернулся домой с двумя медалями ЧЕ
Первая неделя чемпионата Европы по водным видам спорта подарила нам незабываемые эмоции. Прежде всего, их обеспечил татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер – золото и серебро. Накануне он вернулся домой в Казань. О том, как в аэропорту прошла встреча одного из главных спортсменов республики, – в материале «ТИ-Спорта».
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Нефтегаз не помешал: что обеспечило рост промпроизводства в РТ за полугодиеПроизводство кокса и нефтепродуктов в июне в Татарстане сократилось на 13,2%
Рост промышленного производства в Татарстане в июне снова замедлился, до 5,2% в годовом выражении, почти до уровня первого квартала. За первое полугодие динамика составила 6,2%. Подробнее – в обзоре Аналитического центра «Татар-информа».
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Точка сингулярности пройдена: ИИ вошел в «режим сверхчеловека»Искусственный интеллект стал умнее человека и попытался восстать против него
Неделю назад случилось одно из важнейших событий в истории человечества – было объявлено о достижении искусственным интеллектом точки сингулярности. ИИ теперь уже точно превосходит мыслительные способности человека. Как это произошло и почему это так важно для всех представителей homo sapiens – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.
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«Чай с хазратом»: признаки конца света и как подготовиться к Судному днюИмам Хайруллин рассказал, какие события произойдут перед концом света
Конец света – тема, которая с регулярной периодичностью обсуждается в обществе. Как ислам описывает конец света и какие события будут ему предшествовать? На эти и другие вопросы в рамках проекта «Чай с хазратом» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.
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Фестиваль «Великий Болгар-2026»: «Рыцари на фоне минарета - это восхитительно»Рыцари из КНР и реалистичные конные поединки: в Болгаре вновь прошел международный фестиваль средневекового боя
Спустя четыре года на территории Болгарского музея-заповедника вновь развернулся масштабный международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Он проходит в эти выходные под стенами Соборной мечети и обещает собрать больше десятка тысяч гостей. Каким был первый день еще одного брендового события Болгара – в репортаже «Татар-информа».
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«Проверь себя» с «Татар-информом»: 8 вопросов и ответов о башне Сююмбике
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Павел Пряников: «Все меняется с 1960-х – природная рента раскрепостила страну»
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«Через год он вернулся с кольцом»: история замбийки, вышедшей замуж за татарина
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Только 10% платят добровольно: на Голубых озерах поставят турникеты и кассы
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Шарафутдинова о закрытии кафе на Баумана: «СанПиН сейчас понятные и выполнимые»
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Терзич преподал сборной России урок: как наши волейболистки проиграли Сербии
Юрист Беглова предупредила о рисках при составлении закрытого завещания
Замена водительских прав: кто обязан пройти процедуру в 2026 году в Татарстане
Машину увез эвакуатор: что в такой ситуации делать?
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«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети16-летняя жительница РТ провела для мошенников онлайн-обыск и отдала им родительские полтора миллиона
Наивность и отсутствие критического мышления делают детей легкой добычей для мошенников в интернете. Аферисты находят их в чатах онлайн-игр, в мессенджерах, социальных сетях – заводят знакомства, входят в доверие и предлагают хорошие призы в обмен на фотографию маминой карты или код с ее телефона.
«Новая волна 2026»: в Казань прибыл первые участники Международного конкурса молодых исполнителей8 августа 2026 25 фото
Конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан-2026» для семейных женщин прошел в Казани7 августа 2026 45 фото
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12 Этаж
12 Этаж
«Условия феноменальные»: Ранко Тепавчевич – о первых 100 днях ЦУМа7 августа 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
Спортивный психолог Иванна Швецова: «Вижу в Костылевой недетскую взрослость»4 августа 2026
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ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз5 августа 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о промежуточных результатах реализации фестиваля «Күрше» и запуске Татарских фатирников5 августа 2026