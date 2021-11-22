В Татарстане капитально отремонтируют участок трассы М7 почти за 1,5 млрд рублей

В Татарстане капитально отремонтируют участок автодороги М7 протяженностью около 8 километров. На ремонтные работы потратят более 1 млрд 445,7 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок РФ.

«Объект закупки — капитальный ремонт автомобильной дороги М7 „Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке 786+500 — 794+000 км в Татарстане», — говорится в описании тендера.

Ремонт участка трассы, расположенного в Зеленодольском районе и Казани, планируется провести с конца 2021-го по 2023 год. В частности, предполагается усилить конструкцию дорожной одежды и расширить проезжую часть.

Источник финансирования работ — федеральный бюджет. В качестве заказчика выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».