В Татарстане капитально отремонтируют участок автодороги Казань – Оренбург длиной 9 км

В Татарстане капитально отремонтируют участок автодороги Казань – Оренбург протяженностью около 9 км. Уже уложено почти 10 тыс. тонн асфальтобетона на отрезке длиной около 5 км. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«В этом дорожно-строительном сезоне отремонтируют 5,4 км участка, а оставшиеся 3,5 км планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Речь идет об отрезке с 381 по 390 км в Бавлинском районе, – отметили в ведомстве. – На пяти километрах участка капремонта автодороги завершено устройство нижнего слоя покрытия. На объекте ведутся работы по исправлению земляного полотна и устройству основания и нижнего слоя покрытия дороги».

Специалисты усилят существующую дорожную одежду, доведя ширину полос до норматива третьей категории. Для этого покрытие укладывают в два слоя из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения.

Кроме того, на участке переустроят коммуникации, отремонтируют пересечения и примыкания, а также укрепят обочины. Для безопасности дорожного движения здесь обновят 3,3 км барьерного ограждения, установят 1,7 км линий электроосвещения, дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.

Для жителей поселков Новозареченск и Таллы-Куль отремонтируют три автобусные остановки. Их обустроят переходно-скоростными полосами и пешеходными дорожками с тактильно-рельефными наземными указателями.