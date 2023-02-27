В Татарстане капитально отремонтируют участки трассы Казань – Оренбург длиной 19,2 км

В этом году в Татарстане начнется капитальный ремонт трех участков федеральной автодороги Казань – Оренбург общей протяженностью 19,2 км. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

«В прошлом году был выполнен большой объем работ по строительству, реконструкции, капремонту и ремонту автомобильных дорог. Выполняя любые работы, будь это содержание, ремонт, капремонт или реконструкция, ставится цель – обеспечить безопасность дорожного движения», – заявил собеседник информагентства.

По словам Гатауллина, специалисты управления ежедневно проводят анализ каждого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего за сутки. Кроме того, причины совершения ДТП анализируются на еженедельных совещаниях с сотрудниками Госавтоинспекции. На них же обсуждаются профилактические мероприятия.

«В основном закладываются такие превентивные меры, как установка дополнительных дорожных знаков, шумовых полос, светофоров и изменение схем организации дорожного движения. Все это можно сделать в короткий срок», – отметил замначальника управления.

Так, в прошлом году на 15 снегозаносимых участках федеральных автодорог в Татарстане были введены сезонные ограничения скоростного режима. Была продолжена программа по освещению пешеходных переходов, установлено 32 специальных прибора, имитирующих сигнальное устройство автомобиля ДПС, – называемые «шериф-балки». А на 1051 км М7 «Волга» в Набережных Челнах был установлен светофор с кнопкой вызова, рассказал спикер.

Гатауллин добавил, что проводятся также мероприятия, направленные на снижение ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения.

«Первый квартал прошлого года показал значительный рост ДТП с погибшими в Татарстане. Это было связано и с аномальными погодными условиями. К сожалению, водители не всегда выбирают оптимальную скорость движения в зависимости от погодных условий», – подчеркнул он.

В управлении «Волго-Вятскуправтодора» находятся 2297 км федеральных автодорог общего пользования, которые проходят по территории четырех субъектов РФ. Половина из них, или 1150 км, приходится на Татарстан.

С учетом проведенных в прошлом году работ по реконструкции участков 352 км дорог соответствуют первой технической категории (четырехполосные), 336 км – второй и 462 км – третьей категории.