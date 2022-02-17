В Татарстане капитально отремонтируют участки дороги Казань – Оренбург общей длиной 13 км

В Татарстане капитально отремонтируют два участка общей протяженностью более 13 км автодороги Р-239 Казань – Оренбург, расположенные в Альметьевском и Бавлинском районах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«В рамках капитального ремонта дорожники обновят участок с 211 по 215 км в Альметьевском районе и отрезок автодороги с 381 по 390 км в Бавлинском районе», – рассказали в пресс-службе.

На участке в Альметьевском районе рабочие усилят дорожную одежду и увеличат количество полос движения с двух до четырех. Основание дорожной одежды выполнят из асфальтогранулобетона и уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона толщиной 15 см.

«Проектом предусмотрена замена пяти водопропускных труб. Здесь также отремонтируют пересечения и примыкания с устройством переходно-скоростных полос, на обочине установят более 8 км барьерного ограждения и около 3,5 км бесконсольного осевого ограждения на разделительной полосе», – отметили в ведомстве.

Кроме того, возле села Кузайкино будут обустроены две остановочные площадки, восстановлены пешеходные тротуары и установлен наземный пешеходный переход с освещением.

На участке дороги в Бавлинском районе дорожники доведут ширину полос до норматива третьей категории. Конструкцию дорожной одежды усилят методом холодной регенерации. Дорожное покрытие выполнят в два слоя из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения.

Здесь также переустроят коммуникации, отремонтируют пересечения и примыкания, укрепят обочины. Для отвода поверхностных вод запланировано удлинение водопропускных труб, устройство бортового камня и кюветов. А чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, рабочие обновят 3,3 км барьерного ограждения, установят 1,7 км линий электроосвещения, дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.

Для жителей поселков Новозареченск и Таллы-Куль отремонтируют три автобусные остановки. В частности, обустроят переходно-скоростные полосы и пешеходные дорожки с тактильно-рельефными наземными указателями.

Все работы на участках планируется завершить в ноябре.