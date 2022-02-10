В Татарстане капитально отремонтируют шесть молодежных центров

В Татарстане в этом году планируется отремонтировать шесть молодежных центров. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов на 29-м заседании Госсовета РТ.

«В прошлом году мы утвердили стандарт деятельности молодежных центров, который обеспечивает единый подход к программированию, ремонту и управлению объектами. За три года реализации программы капитально обновлены 13 центров почти на1 млрд рублей. На этот год по плану капитальный ремонт еще в шести молодежных центрах», – рассказал глава Минмолодежи.

Так, например, Азнакаевский молодежный центр совместит творческую арт-резиденцию и кофейню с благоустроенной прилегающей территорией.

Сулейманов добавил, что продолжается также реализация программы капитального ремонта молодежно-подростковых клубов. Так, за прошлый год отремонтировано девять подростковых клубов в семи муниципальных образованиях. В этом году ремонтные и проектные работы запланированы еще для 11 объектов в девяти районах, например, в Апастовском, Зеленодольском и Алексеевском.

Министр отметил, что уже три года реализуется президентская программа строительства и капитального ремонта учреждений отдыха «Лето – детям». В прошлом году была обновлена инфраструктура в семи лагерях.

По словам докладчика, в ближайших планах – комплексная реновация в лагерях Бавлинского, Атнинского, Апастовского, Новошешминского и Сабинского районов, ремонт спортивного лагеря «Молодая Гвардия» и лагеря «Искра» в Казани.