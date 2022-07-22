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Ру Тат
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Транспорт
22 июля 2022  01:04

В Татарстане капитально отремонтируют подъездную дорогу к Чистополю

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В Татарстане капитально отремонтируют дорогу на подъезде к Чистополю. Работы проводятся на отрезке от 0,053 до 2,699 км в Чистопольском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники осуществляют второй этап капремонта дороги Подъезд к городу Чистополь с восточной стороны. Уже выполнены работы по фрезерованию существующего покрытия и устройству выравнивающего слоя», – отметили в министерстве.

В настоящее время рабочие ведут отсыпку земляного полотна для устройства переходно-скоростных полос.

Работы выполняются по программе дорожных работ. По ней в этом году на капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений выделено более 1,7 млрд рублей.

#ремонт дорог
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