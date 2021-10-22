В Татарстане капитально отремонтируют мост через реку Кандыз на дороге Казань — Оренбург

В Татарстане капитально отремонтируют мост через реку Кандыз на 394-м км автодороги Казань — Оренбург. Объект планируется ввести в эксплуатацию в июле следующего года, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В настоящее время работы ведутся на правой стороне моста. Строители заменили опоры и приступили к устройству балок пролетного строения. Уже установлено 12 балок из 30», — отметили в пресс-службе.

Затем рабочие приступят к устройству деформационных швов, асфальтобетонного покрытия, водоотвода, барьерного и перильного ограждений. Когда завершится устройство сопряжения насыпи подходов к мосту и очистных сооружений, планируется направить движение по правой стороне моста и начать ремонт левой полосы.

Проектом предусмотрена замена опор на свайных основаниях, опорных элементов и пролетного строения с мостовым полотном. В ведомстве уточнили, что все проведенные работы обеспечат долговечность конструкций моста, возведенного в 1981 году, и повысят безопасность движения по нему.

Кроме того, на 160-м км автодороги Казань — Оренбург ведется ремонт на мосту через реку Челну. На правой стороне сооружения завершен ремонт опор, железобетонных балок пролетных строений и покрытия, а также установлены барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы. Работы планируется завершить в ноябре этого года.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».