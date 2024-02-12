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В Татарстане капитально отремонтируют два железнодорожных переезда
На Горьковской железной дороге в этом году будет отремонтировано 339 переездов. В том числе капремонт предусмотрен на шести железнодорожных переездах в Татарстане, Чувашии, Удмуртии и Кировской области, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
В Татарстане капитально отремонтируют переезды, расположенные по улицам Каучуковая и Советская в Казани. «Капитальный ремонт предусматривает работы по замене и обновлению оборудования, дорожного покрытия, настилов, дорожных знаков и сигнальных столбиков», – говорится в сообщении.
Настил заменят на 18 железнодорожных переездах, а ремонт асфальтового покрытия запланирован на 309 объектах.
На полигоне ГЖД реализуется комплексная программа, по которой проводятся мониторинги технического состояния железнодорожных переездов. При необходимости они ремонтируются или дооснащаются дополнительными системами безопасности.
В прошлом году на Горьковской железной дороге было отремонтировано 365 переездов, в том числе капремонт выполнен на восьми объектах в Татарстане.
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